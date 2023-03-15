Политолог-международник Максим Яли рассказал, что сегодня мы видим, как Китай усиливает свое влияние в Центральной Азии за счет позиций россии.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, сегодня усиление Китая в Центральной Азии вызывает обеспокоенность Вашингтона и даже москвы, потому что оно происходит за счет позиций кремля, который еще совсем недавно считал, что в этом регионе доминирует. И это все, добавляет он, происходит в контексте нарастающего противостояния и противоречий между Вашингтоном и Пекином.
«Потому что Пекин пытается диверсифицировать риски, в том числе относительно в первую очередь обеспечения своей энергетической безопасности. Он инвестировал десятки миллиардов долларов также не только в нефтегазовый сектор, но и в транспортную инфраструктуру, начиная от Кыргызстана и всех стран региона в контексте проекта «Один пояс, один путь», - рассказывает Максим Яли.
Так что, констатирует он, влияние Китая растет. Тем не менее, продолжает политолог, исходя из известных кулуарных бесед крупного бизнеса с господином Блинкеном известно, что США на самом деле достаточно мало могут предложить Центральной Азии в финансовом плане.
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Как сообщала Politeka, Яли рассказал, собирается ли Китай поставлять что-то россии.
Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, что делает США, чтобы упредить военную помощь из Китая для россии.