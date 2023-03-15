Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что семья Навального во время выступления на «Оскаре» должна хоть слово сказать в поддержку Украине.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, «Оскар» - это событие, которое смотрят более 200 стран, около 15 миллионов человек одновременно. По его словам, в 1993 году была такая ситуация, когда там просили вывести из Тибета китайские войска, в 2003 году – вывести войска из Ирака, а в 2019 – призывали не поддерживать Трампа, после чего был скандал и речь шла о том, чтобы больше так не делать.

«Я думаю, что скорее всего не дают сейчас говорить уже второй год президенту (ред. – Зеленскому), чтобы не было политизировано. Но у меня вопрос. Мы понимаем, что это было политическое решение относительно Навального. Почему выступала семья Навальных?», – спрашивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, во время этого выступления нужно было хотя бы одно слово сказать в поддержку Украины, то есть поблагодарить за возможность сейчас быть на «Оскаре», но и посочувствовать тому, что происходит сегодня в Украине. Тем не менее, констатирует эксперт, ни слова не сказано.

«Мне очень неприятно было, когда господин Венедиктов брал интервью у Навального, он ответил по Крыму, что это не бутерброд, чтобы можно было передать либо туда, либо сюда. Поэтому я считаю, что у Навального такие же имперские амбиции, как у подлеца по фамилии путин», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, что происходит в Грузии и в чем главная проблема оппозиции.

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