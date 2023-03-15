Народный депутат Александр Качура сообщил, что украинский народ прекрасно понимает выбор Грузии.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, массовые протесты в Грузии продемонстрировали, что грузинский народ между европейским и российским путем выбирает путь в Европу. Как отметил Александр Качура, украинцы прекрасно понимают выбор Грузии и полностью поддерживают его.
«У нас тоже когда-то был президент, который решил вопреки воле народа быть с россией», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, в итоге все прекрасно помнят, какая судьба ждала этого президента после такого решения.
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«Россия – это прошлое, это боль и разруха. Слава народу Грузии!» - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман заявил, что правительство в Грузии решило сделать из Грузии маленькую россию.
Также Politeka сообщала про протесты в Грузии: эксперт рассказал, что происходит, и в чем главная проблема оппозиции.