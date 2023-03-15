Несмотря на ракетную угрозу во время воздушной тревоги, в бомбоубежище представительства ООН в Украине состоялась рабочая встреча руководства Государственной экологической инспекции с представителями ООН.

В частности, Ингер Андерсен, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Директор-исполнительница Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), выразила безоговорочную поддержку нашему смелому и несокрушимому государству и народу Украины, она отметила, что безусловной позицией ООН является то, что военная агрессия со стороны России является общепризнанным мировым сообществом безосновательным и противоправным нарушением территориальной целостности независимого и суверенного государства.

И.о. Председатели Госэкоинспекции Игорь Зубович сообщил о тяжелой экологической ситуации в государстве, значительные усилия сотрудников Госэкоинспекции, которые постоянно, несмотря на значительную угрозу их жизни, осуществляют расчет ущерба нанесенного окружающей среде, согласно соответствующим Методикам. В целях координации вышеуказанной деятельности на базе Госэкоинспекции был создан Оперативный Штаб, в состав которого вошли представители многих государственных исполнительных и правоохранительных органов, депутатского корпуса. А также отметил важность признания указанных Методик, утвержденных приказами Минсреды, зарегистрированных в Минюсте, на мировом уровне с целью обеспечения неотвратимого взыскания в полном объеме всего вреда, причиненного государством-агрессором Украине.

Кроме того, Игорь Зубович поблагодарил за ранее оказанную помощь в рамках приглашения The United Nations Environment Programme (Экологическая Программа ООН) представителей подразделений инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции, по которым в период с 21 по 25 ноября 2022 года они приняли участие в обучающем семинаре по оценке загрязнения территории Украины, который проводился в Швейцарском федеральном учебном центре (Шварценбург).

Первый заместитель Госэкоинспекции Дмитрий Заруба отметил, что указанной программой тренинга были предусмотрены как основные теоретические учения по оценке загрязнения территории, так и практические занятия по отбору проб, использованию приборов в полевых условиях, хранению и транспортировке проб, правилам охраны труда и безопасности.

На совещании был упомянут вопрос относительно начала вместе с партнерами по развитию «ПРОООН» совместно с правительством Швеции, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Госэкоинспекцией проекта «Уменьшение рисков долгосрочных экологических катастроф в Украине путем создания Координационного центра по оценке вреда окружающей среде», которым предусматривается общее финансирование международной технической помощи нашему государству в размере почти 7 млн ​​евро, который находится в состоянии практического воплощения.

Ингер Андерсен, в свою очередь, отметила, что аэрокосмическая съемка пострадавших в результате военных действий территорий нашей страны, значительно поможет в полноценном определении размера нанесенного окружающей среде ущерба. Также добавила, что представители ООН будут рады сотрудничать и оказывать помощь в процессе соответствующего нормативного урегулирования при восстановлении и восстановлении нашего государства, определены стоимости разрушенной инфраструктуры и жилищного фонда из-за безосновательной и коварной вооруженной агрессии со стороны России. Также на совещании было отмечено, что восстановление промышленности Украины должно происходить в максимальном соответствии с международными стандартами, в частности, стандартами ЕС, с обязательным дальнейшим экологическим контролем промышленности в соответствии с европейскими стандартами с привлечением общественности.