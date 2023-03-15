Идеолог Олесь Доний объяснил, что россия развернула свою агрессию против Украины именно потому, что украинцы всегда боролись за свою независимость, а недовольство показывали на Майдане.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Очень многие этносы, не умеющие бороться, исчезли с европейской карты. А Украина сумела завоевать свою независимость, точнее украинцы сумели завоевать свою независимость», - подчеркивает Олесь Доний.

По его словам, учитывая наши следующие три революции, можно сделать вывод, что украинцы не потеряли дух борьбы. Кроме этого, добавляет эксперт, это говорит и о том, что у людей есть претензии к государственной системе власти, что также является проблемой.

«Но то, что мы можем выходить на площади, менять ситуацию, обусловило существование украинского государства в дальнейшем, и, в частности, такую вспышку ненависти со стороны российского руководства, которое и захотело идти войной», - констатирует Олесь Доний.

По мнению идеолога, если бы украинцы так не боролись и не устраивали революции, то россия уже давно начала захват и ассимиляцию Украины, как это сделала, в частности, с беларусью, втянула бы в конфедерацию. Тем не менее, подчеркивает он, украинцы этого не разрешили.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, какая позитивная прогрессивная идея украинцам нужна сегодня.

Также Politeka писала о том, что Доний вместе с украинской делегацией успешно завершили «Дни Украины в Черногории».