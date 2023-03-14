Киевский волонтер и общественный деятель Андрей Андреев сообщил в Facebook, что он вместе с коллегами передал на передовую ребятам из ВСУ очередной автомобиль – Mercedes-Benz Vito.

«Купили и передали ребятам на передовую очередную ласточку! Пусть верно служит Вооруженным силам и помогает уничтожать врага», – отметил Андреев.

Кроме автомобилей, он с командой продолжает передавать на ВСУ ударные дроны и квадрокоптеры.

«Приближаем победу вместе», – добавил он.

Напомним, недавно Андрей Андреев вместе с коллегами передал на нужды ВСУ ударный дрон, квадрокоптер и старлинки. Также ранее они уже неоднократно помогали ВСУ и пострадавшим от российского вторжения гражданам.