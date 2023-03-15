Политолог-международник Максим Яли объяснил, что пока не столько Китай активно проявляет себя в войне россии против Украины, сколько экого опасаются американская разведка и СМИ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Активизировались в первую очередь американские СМИ относительно возможной активизации участия Китая в российско-украинской войне. Потому что, кроме так называемого мирного плана, который фактически планом и не был, Китай не предпринял никаких-либо серьезных шагов по крайней мере официально», - отмечает Максим Яли.

Как рассказывает политолог, Китай лишь опровергал все эти сообщения американской разведки и СМИ, которые так будоражили украинское информационное сообщество, когда писали, что вот-вот начнутся поставки вооружения рф. Тем не менее, сообщает он, как следует из официальных данных, которым нужно все-таки больше верить особенно в условиях информационной войны, доказательств того, что Китай начал поставлять вооружения, нет.

«То, что глава ЦРУ Ричард Бернс говорил о том, что Китай по-прежнему рассматривает такую опцию, да, но, по моим выводам, все-таки это так называемая работа на упреждение, купирование вооруженных рисков. Также немаловажный фактор – дискредитация Китая относительно возможных подобных шагов. Потому что, с моей точки зрения, никакой логики начать поставки вооружений у Китая сейчас нет», - утверждает Максим Яли.

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