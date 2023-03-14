Политолог-международник Максим Яли объяснил, что российский рынок и так открыт для Китая, но в случае помощи кремлю для него будут закрыты рынки США и Европы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Возможные потери не только от санкций, но и от закрытия американского и даже в большей степени европейского рынков гораздо существеннее, чем возможные приобретения от этих поставок вооружений, не говоря уже о размерах российского рынка, который и так, в принципе, открыт для всевозможных низкотехнологичных товаров, подчеркиваю, и экспансия китайских товаров и так происходит», - рассказывает Максим Яли.

Поэтому, утверждает политолог, он откровенно не видит никакой целесообразности Китаю помогать россии, тем более поставлять вооружение напрямую. С другой стороны, добавляет он, нельзя не учитывать возможности американской разведки, как они тщательно за всем следят, а потому очень скоро станут известны маршруты в случае такой помощи. В частности, отмечает эксперт, говорят о возможном маршруте через Северную Корею, беларусь, но, как только это вооружение будет использовано, будет определен производитель.

«Я бы так сказал, Вашингтон только этого и ждет. Пекин не может этого не понимать. Поэтому они будут вести намного более тонкую игру, главным образом дипломатическую. Они будут все-таки выжидать, чем закончатся основные боевые действия, в преддверии которых мы сейчас находимся», - заключает Максим Яли.

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