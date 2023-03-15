Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что украинские военные эффективно уничтожают как вагнеровцев, так и кадыровцев.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Наступил в войне момент, когда Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на разных участках фронта и уничтожали «Вагнер», кадыровцев, регулярную армию. И вот здесь Пригожин и Кадыров по-разному вышли из этой ситуации. Кадыров начал у себя лагеря по обучению открывать», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Кадыров не стал набирать людей из Чечни, но начал приглашать людей из других регионов россии, обучать базовым вещам и отправлять на фронт. Как отметил Борис Тизенгаузен, Пригожин повел себя совершенно иначе, когда увидел, что количество профессионально обученных вагнеровцев стало уменьшаться.

«Когда ядро сильно уменьшилось, он продал путину «гениальную», по его мнению, идею, что можно взять граждан россии, совершивших преступление, и отправить их на войну», - заявил Борис Тизенгаузен.

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