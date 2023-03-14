Интервью с Ильей Кошелевым, экспертом финансовой компании Activitis.

«Борьба с инфляцией сегодня является едва ли не самой важной задачей»

Начало 2023 года принесло немало новой финансовой отрасли мира и Украины в частности. Это и новые тенденции на рынках, и новые планы, ожидания и прогнозы трендов в инвестировании, и новые ожидания инфляционных показателей. Вместе с тем, людей разного достатка, уровня финансовой грамотности и отношения к деньгам волнует один вопрос – во что можно инвестировать, чтобы получить доход и быть хотя бы минимально уверенным в безопасности своих вложений. Обо всем этом мы побеседовали с Ильей Кошелевым, руководителем проектов и программ украинской финансовой компании Activitis . Далее в интервью – об нынешних тенденциях на фондовом рынке, об инвестиционных трендах в Украине, а также о том, как проверить компанию, в акции которой планируете уложиться.

– Какие тенденции можно отследить на фондовом рынке по состоянию на начало 2023 года?

– Многие инвесторы уделяют внимание противостоянию Федеральной резервной системы США высокой инфляции. Ключевая задача ФРС – победить инфляцию, зафиксировав ее на отметке ниже 2%. В июне 2022 года инфляция составила высокие, как для экономики Штатов, 9,1%, а в январе 2023 года – 6,5%. Следовательно, противостояние со стороны ФРС будет длительным.

Инфляция достигла пиковых показателей прежде всего в связи с нарушением цепей поставок, которое в I квартале 2020 года привело к дефициту товаров и, как следствие, – к ценовым спекуляциям. В то же время влияние на потребительскую инфляцию, вызванную печатью денег для помощи гражданам и бизнесу во время рецессии в период пандемии коронавируса, было отрицательным, а через год и сегодня составляет лишь треть от общей структуры.

В целях преодоления инфляции ФРС будет увеличивать процентные ставки, что приведет к удорожанию кредитов. Это должно усложнить условия работы бизнеса, замедлить рост заработных плат и найм новых работников.

Несмотря на волну увольнений в ряде ведущих технологических компаний, количество безработных в США остается низким – показатель безработицы удерживается на уровне 3,5%. Так же высоким остается соотношение вакансий к числу ищущих работу. Бизнес продолжает соревноваться за квалифицированных работников путем повышения заработных плат, что вопреки целям ФРС стимулирует спрос и потребление.

Наибольшая инфляция, которую мы сейчас наблюдаем, это инфляция в секторе услуг, которая составляет 70% экономики США. Люди тратят деньги на рестораны, образование, интернет, услуги в области красоты и спорта. Принцип прост – в связи со стабильным рынком труда и накоплениями на протяжении пандемии у людей есть возможность тратить средства на растущие в цене товары, таким образом стимулируя растущую инфляцию.

Следует отметить, что в борьбе с инфляцией принимает участие не только монетарная политика ФРС, но и фискальная, снижая торговые барьеры – то есть таможенные платежи. Это стабилизирует предложение и регулирует цены на товары.

– Во что, в таком случае, есть смысл инвестировать и почему?

– В период слабого экономического роста и высокой инфляции следует рассматривать сектора с устойчивым спросом. Некоторые сектора, такие как здравоохранение, потребительские товары первой необходимости и коммунальные услуги, обычно меньше подвержены влиянию экономических спадов и могут обеспечить большую стабильность для вашего портфеля в преддверии новой рецессии. Таким компаниям удается перевести дополнительные расходы, вызванные инфляцией, на потребителей. Прибыли продолжают расти, в то время как рыночные оценки сохраняются.

– Может ли случиться такое, что повышение учетной ставки ФРС никак не поможет в сдерживании инфляции?

– Все зависит от последовательности действий. Меры ФРС прозрачны, их логика базируется на макропоказателях. Если складывается ситуация, когда повышение ставки ФРС не приводит к желаемому снижению инфляции, ставка может быть поднята еще выше, или удерживаться, пока необходимый эффект не будет достигнут.

Сейчас мы видим, что спрос уменьшается, заработные платы и цены растут немного медленнее, чем раньше. Тем не менее, еще рано предполагать, что без дальнейшего усиления денежно-кредитной политики инфляция упадет до целевого уровня ФРС в 2%.

ФРС пытается найти оптимальный путь между объявлением победы над инфляцией и слишком сильным сдерживанием спроса. Первое может привести к закреплению инфляции выше целевого уровня, а второе – к новой рецессии в экономике.

– Что, по вашему мнению, будет актуально на рынке в течение этого года?

– Ключевые тенденции – это борьба с инфляцией и реакция рынка на нее.