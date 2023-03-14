После начала полномасштабной войны многие украинцы покинули родные дома и отправились в поиски безопасности где-нибудь. Некоторые заслуженные артисты Украины и медиа вернулись работать на благо и быстрое восстановление Родины, а некоторые еще остаются на чужбине.

Такое решение принял известный украинский хореограф Влад Яма. Они вместе с женой Лилианой и 7-летним сыном переехали в Соединенные Штаты, чтобы начать все с нуля. По его последним сообщениям в Instagram можно понять, что на сегодняшний день он активно выступает и имеет свои концерты. Однако недавно Влад жаловался, что любимого сынишку беспокоят во Флориде то вирусные заболевания, то аллергия. Спокойной жизнью здесь и не пахнет.

Тарас Тополя очень редко делится новостями и светами личной жизни, ведь мужчина проживает сам в Украине, пока звездная жена Алеша и трое детей находятся в Соединенных Штатах. Жизнь на новом месте не кажется такой счастливой и веселой, ведь детям сложно учиться в двух школах одновременно, тем временем Алеша сильно скучает по мужу и прошлой жизни. Об этом она ранее рассказывала на личной странице Инстаграм.

Оля Полякова отправила девочек Алису и Машу учиться и жить на постоянной основе в Великобританию. Женщина определила, что это будет гораздо лучше и безопаснее для ее детей. Теперь все свое время артистка отдает музыкальной карьере, благотворительным концертам для поддержки ВСУ и откровенному шоу с Машей Ефросининой. Ольга поделилась, что ее младшая дочь Алиса, которой всего 11 лет, все время плачет о матери и друзьях в Украине.