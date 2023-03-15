Идеолог Олесь Доний объяснил, что после победы над россией мы войдем в конкурентный мир, где будем иметь дело с самыми успешными нациями мира, поэтому Украина должна к этому готовиться.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Более всего должна быть жизнь каждого украинца и каждой украинки. россия хочет убить каждого украинца и каждую украинку или выжившим сломать позвоночник, чтобы они признали, что они уже не украинцы, а россияне. Это либо физическая смерть, либо ментальная смерть и ассимиляция», – объясняет Олесь Доний.

Следовательно, констатирует он, у нас должна быть позитивная и прогрессивная объединяющая идея. Именно поэтому, утверждает идеолог, он акцентирует внимание на концепции «25 ступеней к общественному счастью», поскольку нужно четко ответить на вопросы о целях нашей борьбы и ценностях, которые мы сегодня отстаиваем.

«То, что мы не россияне, понятно, как и то, что у нас нет варварской неонацистской идеологии «русского мира». А какую идею мы имеем? Что мы должны отстаивать? Если у нас не должно быть российской агрессии, что между нами, какой уровень взаимоотношений должен быть между нами? Именно поэтому концепция «25 ступеней к общественному счастью» – это позитив, это прогрессивные идеи, которые дадут нам жить», – подчеркивает Олесь Доний.

В частности, отмечает эксперт, речь идет и о жизни сейчас, которая совсем другая, чем в россии, и о жизни после нашей победы в конкурентном мире. Как он отмечает, в этом мире мы столкнемся не с россиянами, а с финнами, норвежцами и другими успешными нациями. Поэтому, добавляет идеолог, мы должны иметь то, чем конкурировать, ведь только государства и языка, которые, конечно, необходимы, будет мало, поэтому нужно впитывать победные идеи других наций.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, как украинцам отказаться от российского информационного пространства.

Также Politeka писала о том, что Доний вместе с украинской делегацией успешно завершили «Дни Украины в Черногории».