Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что мобилизованные в рф жалуются, что их отправляют умирать на фронт.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот тысячу раз, смотря на эти видео, я услышал от этих мобилизованных тезис о том, что они не хотят умирать. Они постоянно говорят, что их посылают умирать, посылают на первую линию, где их убьют, просят забрать с передовой, потому что не готовы умирать», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, помимо мобилизованных в рф, видео также записывают их мамы, жены и сестры с просьбами не отправлять мужчин на фронт, потому что они там умрут. Но, как отметил Михаил Шейтельман, ни один из российских мобиков ни разу не сказал, что не хочет на фронт потому, что придется убивать.

«Ни один из них не сказал: «Заберите меня отсюда, я не хочу убивать». Ни одна мать не сказала: «Заберите моего сына с фронта, ведь там он вынужден убивать людей, я не хочу, чтобы он был убийцей». Ни одна жена не сказала такого про своего мужа. Они готовы убивать, они готовы к тому, что их мужья станут убийцами. Это парадокс», - заявил политтехнолог.

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