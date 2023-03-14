Дни Украины в Черногории успешно завершились, они проходили с 26 марта по 9 марта и выступили как способ усилить гуманитарные связи между нашими странами.

Об этом он рассказал в своем Facebook.

Стоит отметить, что именно благодаря Фонду Астамура Гумбы и состоялось это мероприятие. А сам Астамур Гумба был украинским добровольцем, который в мирное время учился в Черногории, а в ходе боев с российской оккупацией в Харьковской области погиб. Кроме того, «Дни Украины в Черногории» состоялись при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины и поддержки Посольства Украины в Черногории.

На «Днях Украины в Черногории» идеолог Олесь Доний и партнеры провели такие мероприятия: дискуссии «Современная Украина без фейков и пропаганды», «Связь истории и современности», «Крым: анатомия манипуляций» в Подгорице, «Имперские исторические фейки в истории Украины и Черногории» в Цетине, 2 презентации книги «Черногория. Путешествие по истории», первой истории Черногории на украинском языке и украинского авторства, празднование «Шевченковых дней».

Также была встреча с «Гражданской инициативой 21 мая», это широкое черногорское объединение, базирующееся на проукраинских и проевропейских началах. Кроме того, еще была встреча с представителями посольства Украины в Черногории, черногорским политиком Раде Бойовичем, едва ли не самым проевропейским.

Делегация состояла из известных украинских экспертов, журналистов и балканистов, в частности, Сергея Моругина, Ольги Лень, Алексея Мустафина, Наталии Ищенко и Олесь Дония.

«Дни Украины в Черногории» прошли как раз накануне президентских выборов в государстве, которые состоятся 19 марта. Теперь черногорцы должны сделать выбор между тем, чтобы присоединиться к пророссийско-просербской коллаборации, и тем, чтобы поддержать евроинтеграцию, в том числе и поддержать Украину.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, как украинцам отказаться от российского информационного пространства.

Также Politeka писала о том, что Есина рассказала о ценностях россиян – человеческой жизни, цинке и деньгах.