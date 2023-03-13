Предприниматель и общественный деятель Виталий Ковтун сообщил, что сейчас каждый украинец понимает, что нужно заботиться о развитии армии в государстве.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Общество с 2020 года пережило два таких существенных вызова и дало ответы на эти вызовы. Прежде всего, в 2020 году у нас поднялась система медицины. Мы поняли, что медицина – это важно, что в медицину нужно вкладывать, нужно финансировать медицинский сектор», – сообщил Виталий Ковтун.

По словам предпринимателя, в 2022 году встретились с вызовом, связанным с безопасностью государства, и тогда все украинское общество окончательно поняло, что армия – это очень важно. Как отметил Виталий Ковтун, о безопасности необходимо заботиться, поэтому финансирование армии должно быть одной из приоритетных задач государства.

«Я думаю, что после войны перед нами предстанет новое осознание, новое понимание. Состоится оценка предпринимательства как социального явления. В постсоветской Украине предпринимательство не было достаточно поддержано обществом», – заявил Виталий Ковтун.

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