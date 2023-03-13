Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал протесты в Грузии и заявил, что грузины – не россияне, в тяжелые минуты они вышли штурмовать парламент и не сдались.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Правительство в Грузии решило сделать из Грузии маленькую россию. Из-за этого уже на площади, где протесты, окрестили партию «Грузинская мечта» «российской мечтой», потому что именно так выглядит российская мечта, чтобы грузины тоже взяли и сами себя заволокли в такой же тоталитаризм, какой есть в россии. Это, конечно же, российская мечта, чтобы в Грузии тоже появился закон об иностранных агентах, точно так же преследовались бы инакомыслящие», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, констатирует он, грузины не россияне, они вышли на улицу, и грузины не россияне, они не сдались. В частности, продолжает эксперт, когда в них стали стрелять из водометов, когда появились гранаты со слезоточивым газом, когда их стали арестовывать, когда в них стали стрелять резиновыми пулями, там были раненые, они не сдались и не разбежались, они стали с новыми силами штурмовать и штурмовать парламент.

«Я не призываю россиян сегодня выходить на улицу, не поймите меня превратно, этот шанс россия упустила в 2011-2012 годах, это был, наверное, последний шанс остановить тоталитаризм. Но тогда, видимо, не знаю почему, никто не оказался готов вести себя так, как грузины сейчас, как грузины в 2003, как украинцы в 2004, как украинцы в 2014, как кыргызы в 2005, 2010 и в 2020 годах», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, как украинцам отказаться от российского информационного пространства.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему грузины устроили протесты.