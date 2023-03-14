Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Именно это событие будет иметь большое геополитическое значение на десятилетия вперед. При посредничестве Китая в Пекине собрались и подписали соглашение представители Ирана и Саудовской Аравии. Еще месяц-два назад это даже представить себе было невозможно», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, это казалось невозможным, потому что Иран и Саудовская Аравия долгое время враждовали. Как отметил Дмитрий Спивак, Пекину каким-то образом удалось посадить за стол переговоров Эр-Рияд и Тегеран.

«Тегеран и Эр-Рияд договорились о том, что они возобновляют открытие дипмиссии, возобновляют дипломатические отношения. Наверное, договорились еще о чем-то, потому что Эр-Рияд – это нефть и деньги, а Тегеран – это ядерное оружие», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак предположил, какие события ждут Украину и мир: «В ближайшее время мы увидим…».

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