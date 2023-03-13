Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что сейчас идет борьба между США и Китаем.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы сейчас находимся на том изломе, когда практически заканчивается существование однополярного мира и монопольного права на принятие всех геополитических решений одной страной. Сейчас идет формирование биполярного мира», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в этом биполярном мире сейчас происходит условная борьба между Западом, то есть США и партнерами, и Азией, то есть Китаем и его партнерами. Как отметил Дмитрий Спивак, Китай формирует сейчас антизападную коалицию, а США – антикитайскую коалицию соответственно.

«Россию уже вывели с этого равнобедренного треугольника геополитических монстров, и поэтому главный враг, главный оппонент для США на ближайшие десятилетия – это Китай», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак предположил, какие события ждут Украину и мир: «В ближайшее время мы увидим…».

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