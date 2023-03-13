Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что грузины вышли на протесты не только из-за закона об иностранных агентах, но и из-за будущего и судьбы Грузии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Очень много сегодня грузин поддерживает путь в Евросоюз, в НАТО. 81% – это поддержка в Евросоюз. 69-70% – это поддержка вступления в НАТО. 61% людей вообще не хотят видеть в Грузии кацапов», - сообщает Георгий Биркадзе.

Сегодняшние протесты в Грузии, рассказывает он, из-за того, что парламент внес закон об иностранных агентах и проголосовал за него в первом чтении. Люди же, продолжает эксперт, ответили на эту инициативу тем, что вышли на Майдан Независимости и потребовали от парламента отменить этот антинациональный закон.

«Они понимают, что сегодня решается не судьба оппозиции или кого-то, а судьба государства. Потому что настолько захватило государство-террорист Грузию, что люди начинают понимать, что в ближайшее время это может быть game over для Грузии».

Как сообщала Politeka, Покальчук объяснил, как информационное пространство влияет на человека.

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