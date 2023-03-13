Народный депутат Александр Качура сообщил, что Пригожин и Кадыров не хотят попасть под трибунал вместе с путиным.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, еще недавно у россиян было два национальных героя – Пригожин и Кадыров. Как отметил Александр Качура, Кадыров когда-то рассказывал, что по приказу путина может дойти до самого Киева, а Пригожин «лучше всех» знал, как воевать, поэтому учил российских генералов.

«Сейчас же один (Кадыров – Ред.) практически исчез и лечится где-то за границей, а второй (Пригожин – Ред.) ноет, что ему снарядов и денег не дают. Но правда в том, что в этой войне у россии не может быть героев», - заявил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, очень скоро мы начнем наблюдать, как многие из этих так называемых национальных героев начнут отрицать свое участие в войне против Украины.

«Ну так, на всякий случай, чтобы под трибунал вместе с путиным за военные преступления не попасть», - заявил Александр Качура.

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