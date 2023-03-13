Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» украинцам следует учить иностранные языки, чтобы избавиться от российского информационного пространства.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, система переводчика Google действительно полезна, но только когда речь идет о быстрои ознакомлении с чужим текстом. Но, подчеркивает он, нужно знать чужие языки, поскольку это позволяет получить и углубленную информацию, и доступ к разуму, сердцу носителей. Поэтому, констатирует идеолог, если мы хотим получить чужой опыт, то должны проявить уважение к его носителям.

«В условиях Украины изучение иностранных языков означает еще и вырваться из одностороннего вектора поглощения дополнительной информации от агрессивного кремлевского «русского мира» с его опасной имперской идеологией, через языковое родство проникающее к украинцам. Разрезание пуповины связей, а зачастую и зависимости от российского информационного пространства не может быть осуществлено только вследствие карательных запретительных мер», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, каждый запрет на российские сайты или книги, которые ставит наше государство, можно обойти, это реальность нашего современного мира. Следовательно, добавляет идеолог, нам нужна альтернатива – многообразие мира, познать который мы можем, изучая иностранные языки.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что сегодня Украина прежде всего должна развивать свой военно-промышленный комплекс.

Также Politeka писала о том, что Покальчук объяснил, как информационное пространство влияет на человека.