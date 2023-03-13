Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

КТО уже год защищает 4 тысячи "хороших депутатов" от Медведчука-Сальдо-Шария в воюющей Украине?

Во время проведения нашего историко-просветительского мероприятия «БОРитесь! ПОБОРОТЕ!» в Каневе мне рассказали шокирующую новость. Оказывается, что Черкасский окружной административный суд восстановил депутатские полномочия депутата Каневского горсовета от запретной партии коллаборантов Медведчука? Дальше больше – депутаты горсовета от ЕС, Батькивщины и ПЗУ блокируют деятельность Каневского горсовета и требуют вернуть «ХОРОШИМ депутатам» Медведчука мандаты.

Интересно, знают ли киевские вожди патриотических партий, что их депутаты блокируют работу горсовета и так борются за ХОРОШИХ ОПЗЖистов?

Хотя в Верховной Раде дела еще более циничны!

Там уже почти год блокируется рассмотрение правительственного законопроекта о прекращении полномочий около 4 тысяч депутатов местных советов от запрещенных партий Медведчука-Сальдо-Шария! А вожди, еще недавно печально известной партии слуг Путина, остаются не только депутатами, но и Главами Комитетов. Руководители ВР и провластного большинства Стефанчук-Арахамия так любят и уважают Шуфрича, что для сохранения его должности Председателя Комитета по свободе слова внесли изменения в Регламент и впервые в истории украинского парламентаризма разрешили деятельность Комитетов в составе…3 депутатов?! Так что теперь свободу слова воюющей Украины в ВР закрывает Председатель Комитета, соратник и друг Медведчука - Шуфрич, его заместитель - «продай собаку» Брагар и секретарь - Швец из «Слуги народа»…без единого рядового члена.

Вот так и воюет «украинская элита» с российской ордой военного преступника Путина:

на «Единых новостях» жизнь отдает за Украину, а на практике – изо всех сил защищает «ХОРОШИХ депутатов» от запрещенных партий коллаборантов!