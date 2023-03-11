Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 10 марта был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокированные счета коллаборантов.
РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
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Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные мероприятия по разным бизнес-структурам по России.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: