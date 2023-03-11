Государственная экологическая инспекция Украины приняла участие в выездном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования на тему: "Проблемы окружающей среды и вред, причиненный полномасштабным вторжением российских войск в Украину".

В частности, выступили Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Бондаренко Олег Владимирович, Первый заместитель Министра Руслан Гречаник, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Криворучкина Елена Владимировна, начальник Харьковской областной военной администрации Синегубов Олег Васильевич, Харьковский городской голова Александрович и секретарь Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Александр Борисович Фельдман.

Также на заседании присутствовали и другие представители центральных органов исполнительной власти, представители местных органов власти Харьковской области и, конечно же, представители Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

С начала полномасштабного вторжения и по сей день Харьковская область постоянно находится под вражескими обстрелами российской армии. Государственная экологическая инспекция в настоящее время является единственным органом, который начисляет ущерб, нанесенный государству в результате российской агрессии, поэтому начальник Госэкоинспекции в Харьковской области Сидоренко Андрей Юрьевич во время доклада отметил, что из-за действий оккупантов окружающей среде Харьковщины уже нанесен ущерб почти на 346 млрд гривен. Материальный ущерб для уничтожения природно-заповедного фонда, загрязнения водных ресурсов и гибели животных – почти 4 млрд гривен.

В частности, был посещен жилой массив «Салтовский», в котором Государственной экологической инспекцией в Харьковской области постоянно осуществляются расчеты ущерба. В настоящее время рассчитано 119 убытков на сумму – 46 053 537 157,00 грн.

Заметим, что в общей сложности участники поездки посетили 6 локаций.

Также посетили территорию регионального ландшафтного парка «Фельдман Экопарк».

В зооколлекции Фельдман Экопарк до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 5000 особей, 300 различных видов животных. Но в результате постоянных обстрелов России на предприятии к сожалению, произошла гибель более 340 особей животных и птиц.

С помощью имеющихся методических рекомендаций удалось рассчитать частичный размер ущерба – 1020000,00 грн.

Кроме того, на данной территории имеются значительные признаки повреждения зеленых насаждений и засорения земельных участков, однако установить размер ущерба пока не представляется возможным в связи с тем, что на данных земельных участках пока не проведено разминирование.

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