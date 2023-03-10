Глава фракции «Слуги народа» в Киевсовете Андрей Витренко в комментарии для издания «Киеввласть» прояснил свою позицию по иску к Киевсовету об отмене так называемых «решений по райсоветам».



Витренко подчеркнул, что события начала февраля 2022 показали реальные приоритеты главы Киева и его окружения. Сейчас, по его словам, речь даже не идет о непригодных к использованию укрытиях и бомбоубежищах, об ведрах вместо биотуалетов в укрытиях школ и детсадов и тому подобные вещи.

Все гораздо важнее, и проблема заключается в том, что мы можем видеть полностью проваленное направление гражданской защиты населения. Основные усилия не были направлены на это. Кроме того, мэр и его команда четко засвидетельствовали желание заниматься вопросами городского хозяйства, то есть тем, чем и должно заниматься самоуправление.

В то же время вопросами местных органов исполнительной власти – городской государственной администрации, в том числе и обороны, команда Кличко не занимается. Поэтому необходимо разграничение полномочий исполнительного органа Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Если Кличко хочет заниматься исключительно вопросами местного самоуправления, нужно дать ему возможность. А он этого явно хочет,

По мнению Витренко, такого правового нигилизма мы не видели со времен Януковича, ведь команда Кличко нарушила не только Конституцию Украины (как минимум три статьи), но и широкий перечень законов Украины, непосредственно регулирующих жизнедеятельность города (хотя непрерывно говорят о святости этих законов для них). Общественный деятель видит угрозу системе обеспечения жизнедеятельности и функционированию Киева, его обороноспособности.

«Эти проекты вносили хаос, например, в вопрос элементарного вывоза мусора, уборки улиц, ремонта лифтового хозяйства, обслуживания домов. Именно это и являлось основной причиной моего обращения в суд», – говорит он. Витренко поддерживает идею «возрождения райсоветов», потому что, по его словам, власть должна быть как можно ближе к людям.

При этом отдельные деятели с высоких этажей дома по улице Крещатик 36 не обращают внимания на интересы рядового киевлянина, подменяя их сомнительными интересами региональной политики. Да, в киевском городском совете работает рабочая группа по возобновлению функционирования райсоветов, но ни разу мэр не хотел даже ее собрать, а не то что обсудить, как восстановить райсоветы. Политик напоминает, что именно партия УДАР в свое время почти всем составом голосовала за уничтожение райсоветов. Поэтому Витренко намерена обжаловать решение Киевсовета «Об утверждении положений о некоторых департаментах исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)».

Он и его единомышленники уже подготовили соответствующие иски в суд. Они абсолютно уверены в своей правоте и готовы пола в защиту киевлян против произвола и правового нигилизма. «Мы не дадим абсолютизировать исполнительную власть на региональном уровне, чтобы одни и те же лица ставили задачи, ее выполняли и, потом, контролировали. Это выглядит как абсурд, извините», – настаивает депутат. Он также напомнил, что сейчас речь идет только о суде кассационной инстанции, а вообще судебное решение уже есть, и оно уже вступило в силу. За неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность.

«Основная наша цель – защита интересов киевлян и создание безопасного, комфортного и безбарьерного пространства для них. Судебные тяжбы являются лишь одним из инструментов нашей работы. Мы уверены в победе здравого смысла, уверены в ценностях демократии (которые сейчас отстаивают наши герои на фронте), уверены в необходимости трансформации Киева после нашей победы в борьбе с русской, уверены в том, что региональная киевская повестка дня должна быть человекоцентрической, а не основываться и удовлетворять интересы ограниченной группы лиц», – заключает Андрей Витренко.