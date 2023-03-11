Политолог Андрей Золотарев объяснил, что беларусь и Китай уже давно сотрудничают в военно-технической сфере, а сейчас лукашенко понимает для себя последствия союза с россией.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Еще до событий с этими непризнанными никем выборами в беларуси минск довольно успешно выстраивал отношения с Пекином. В частности, это присутствие китайской военной техники, даже белорусская система залпового огня «Полонез», которую довольно хорошо оценивают, в частности, Азербайджан закупил. Это результат военно-технического сотрудничества минска и Пекина», - рассказывает Андрей Золотарев.

То есть, констатирует эксперт, как раз вот лукашенко проводил такую политику выстраивания особых отношений с Пекином. А у Пекина, отмечает он, был интерес использования беларуси как такого окна в Европу, сухопутного транзита, поскольку вариант с Шелковым путем через Украину потерял актуальность после 2014 года, а минск, как говорится, в помощь.

Тем не менее, продолжает гость программы, в 2020 году ситуация поменялась и лукашенко вынужден был заложить все и опереться уже на поддержку кремля. Возможно, добавляет он, его сейчас пытаются дожать в этой ситуации.

«Он прекрасно понимает, что, если пойдет на оформление нового союзного государства, то завтра его из председателя колхоза разжалуют в главные агрономы или техники, а, может, и куда-нибудь подальше отправят», - объясняет Андрей Золотарев.

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