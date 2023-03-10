Об этом Андрей Довбенко сообщил на своей странице в сети Фейсбук . "НАБУ уже в седьмой раз вызывает меня на допрос. Очередная дата – 14 марта. В седьмой раз сообщаю, что готов принять участие через видеосвязь (через международную правовую помощь), поскольку проживаю в Великобритании. Поскольку следствие и дальше не хочет меня допрашивать в этом формате, снова обжалую отказ детективов допросить меня в порядке международной правовой помощи", - написал он.

"Но это еще не все «сюрпризы». Последние недели обнаружили и другие пробелы следствия. Как писал ранее, мне было сообщено о подозрении ненадлежащим субъектом. Я адвокат. Поэтому по закону подозрение должен подписывать руководитель САП. Однако, вопреки этому». , документ подписал детектив НАБУ. В дальнейшем прокуроры, не найдя ничего лучшего, просто составили еще раз (второй раз) подозрение по тем же обстоятельствам. В этот раз ее вроде бы уже подписал руководитель САП", - написал Довбенко.





"При этом составление "второго" подозрения – незаконно, поскольку: "Первое" подозрение не было отменено ни прокурором, ни судом. Закон четко запрещает дважды привлекать к ответственности по подозрению в отношении тех же фактов в рамках одного уголовного производства (принцип Non bis in idem ).Самее смешное то, что ни «первую», ни «вторую» подозрение я так и не получил. И это при том, что сообщил следствию о своем месте жительства за границей», - добавил он.



Он подчеркнул свою непричастность к делу.



"Прокуроры до сих пор не хотят выполнять требования Закона и направлять мне документы единственно возможным способом – в рамках международной правовой помощи. Потому что именно такая процедура предусмотрена для лиц, проживающих за границей. Хочу подчеркнуть, что к этому делу не имею никакого отношения: ни к чему ее обстоятельств, ни к лицам, в ней описанным. Вместе с тем, настроен максимально открыто сотрудничать со следствием и предоставить всю имеющуюся в моем распоряжении информацию, чтобы доказать свою невиновность", - написал Добенко.



