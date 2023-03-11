Социальный психолог Олег Покальчук рассказал, что успешных информационных операций мы даже не замечаем, а пропаганда – это хоть и громкая, но очень незначительная часть информационной войны.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет гость программы, если мы что-то называем информационной операцией, то это не информационная операция, поскольку, если она проводится, мы ее не видим. То есть, констатирует он, информационная операция – это сумма разных информационных событий, которые в итоге складываются в какую-то одну модель изменения поведения, потому что направление и задачей всякого информационного влияния есть изменение поведения, а не настроения или давления.

«Ошибка одна и глобальная. Все эти десятки лет мы выдавали пропаганду за информационную войну. Пропаганда очень незначительна. Она сама по себе громкая, но самая незначительная часть информационной войны, потому что пропаганда всегда ориентирована на собственное население, а также на тех, кого пропагандисты считают своими», - отмечает Олег Покальчук.

Агитационные методы, добавляет он, несколько иные, чем пропагандистские, а информационные операции – вообще третье. В общем же, рассказывает психолог, эффективность всякого информационного влияния определяется методом проверки, если вы не можете проверить результаты своей операции, даже не начинайте планировать, это значит, что вы что-то не то придумали.

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