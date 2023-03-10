Социальный психолог Олег Покальчук рассказал, что люди верят пропаганде так же, как информации о планете Нибиру или теории о плоской Земле.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«У людей есть врожденная склонность верить в разную чепуху. Это часть человеческой природы. Масса людей в мире верят в плоскую Землю, хотя в школе учат другое, в планету Нибиру и в разного рода конспирологические схемы и теории. На этом базируется, наконец, и пропаганда», - объясняет Олег Покальчук.

По словам эксперта, пропаганда – это всегда сжатая, короткая и понятная любому история, которую можно рассказывать как анекдот или сплетню, от которой собеседник широко откроет глаза. Базой таких механизмов влияния, отмечает он, является тот факт, что люди в целом не слишком разумны, а пропаганда как раз и играет на этой биологической реальности.

«А информационная, политическая среда ставит перед собой вопрос, как же так может быть, это люди, они умные. Если бы люди были действительно умными, рациональными, учились на исторических ошибках, вероятно, все результаты голосования были бы иными. Мы же не удивляемся, что выбирают кого-либо. На этом и строится механизм пропагандистского влияния», - заключает Олег Покальчук.

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