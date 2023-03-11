Публицист Александр Новохатский сообщил, что плохие политики стараются не думать о войне.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Чем отличаются люди воли от тех людей, которые имитируют всякие процессы? Люди воли для себя уже, наверное, умерли. Они сделали выбор и поняли, что за то, чем они занимаются, можно и отдать свою жизнь, умереть», – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, именно это отличает также хороших политиков от тех, которым действительно безразлично свое государство. Как отметил Александр Новохатский, хорошие политики ведут себя так, будто они умерли за свои убеждения, за свои идеи.

«А те политики, которые имитируют эту всю деятельность, они не учитывают реальные события, для них война – это нечто вроде дождя. Поэтому они постоянно говорят только о жизни после войны», – заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, что украинское общество часто недооценивают: «Против нас большие силы».

Также Politeka сообщала, что ученый Игорь Петренко объяснил, почему украинцы не смогут понять россиян: «У нас гражданское общество».