Военный Святослав Дубина сообщил, что внутренние украинские враги намного страшнее российских оккупантов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Все, кто сейчас защищает нашу землю, защищает наших братьев, сестер, наших родных, прекрасно понимают, что мы все наделали за 30 лет ошибки и мы за них должны ответить. Многие заплатят жизнью, кровью. Но я не хотел бы, чтобы мы из этого не сделали правильные выводы», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, необходимо разобраться с россиянами-невежами, усадить их на место и не позволять никогда вмешиваться в жизнь Украины. Как отметил Святослав Дубина, во имя тех людей, которые пожертвовали свои жизни ради Украины, необходимо будет разобраться не только с внешними врагами, но и разобраться с врагами внутри нашей страны.

«С внешними врагами мы разберемся, они более понятны для нас, а вот внутренние наши враги намного страшнее», - заявил Святослав Дубина.

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