Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что после победы Украины в войне и возвращения наших территорий в москве 100% произойдет государственный переворот.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Конечно, я бы хотел, чтобы скорее закончилась война, но, к сожалению, этого, я считаю, в 2023 году не будет. Подлец по фамилии путин понимает, что он уже не выходит из государственных интересов, он реально уже мыслит историей россии. Он понимает, что у него уже нет отхода», - отмечает Георгий Биркадзе.

В то же время эксперт утверждает, что россия войну не выиграет никак, этого не позволит ни оружие, ни экономика, и мы это понимаем. К тому же, констатирует он, когда путин проиграет и мы освободим все временно оккупированные территории, в москве 100% будет государственный переворот. То есть, объясняет эксперт, продолжительность российско-украинской войны – это срок пребывания путина у власти, поскольку других возможностей у него больше нет.

«Победа может быть только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года, когда у нас будут репарации, хоть частичные, хоть 50%, чтобы отдали нам, а 50% пусть забирает Европа. Обязательно чтобы был трибунал и эти подлецы были за решеткой. И обязательно чтобы были гарантии безопасности нам от наших партнеров», - заключает Георгий Биркадзе.

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