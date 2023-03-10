3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала интервью с пленным наемником ППК «Вагнер» Евгения Пригожина, которого 2 февраля схватили бойцы 219 батальона терробороны в окрестностях Бахмута. Наемник Дмитрий Кураповкин рассказал о пытках в колонии, заградотрядах и потерях боевиков Пригожина.

Оккупант отбывал наказание в одной из колоний Оренбургской области за убийство и наркотики. «Отсидел» 6 лет, осталось еще 3. Говорит, что люди Пригожина дважды приезжали в колонию вербовать заключенных – в октябре и декабре 2022 года. Сам Кураповкин согласился воевать против Украины 25 декабря 2022, поскольку условия в колонии были невыносимыми.

«Сидеть в лагере уже просто было невозможно. Там каждый день, как на передовой. На передовой тебя могут убить, а там изнасиловать. Если сотрудники захотят, они это сделают… То, что не кормили, в холодную камеру сажали, где все окна открыты. Это [ничто] по сравнению с дубинкой в ​​анальном отверстии», – рассказал оккупант.

Всем «зекам» предложили подписать контракт на полгода, по окончании обещали помилование. Впрочем, по словам пленника, до помилования почти никто из «вагнеровцев» не доживает.

Он подробно рассказал о логистике ВПК "Вагнер". 8 января 2023 г. заключенных автозаком доставили на военный аэродром. Затем самолетом переправили в Новотроицкое, оттуда — в Ростов-на-Дону. В ростовском аэродроме издали военную форму. 31 января группу Кураповкина отправили на передовую с задачей захватить населенный пункт вблизи Бахмута.

По его словам, никто из его группы не имел боевого опыта. Ими руководили через право: «Среди нас не было медиков, у нас не было даже аптечек. Только АК и у некоторых пулеметы. Я думаю, все понимали, что в один конец всех отправили… ПВК – это обычный сброд, которому выдали калаши и патроны. Сброд даже по сравнению со срочной русской армией».

Он рассказал, что раненых "вагнеровцев" не эвакуировали - они умирали и так и оставались на поле боя. Всех, кто отказывался идти вперед или покидал позицию, расстреливали. «Я понимал, что два пути. Либо убьют, либо ранят и, если повезет, отвезут на ноль или не отвезут. Я видел раненых пацанов, они как легли, так и лежали. Им можно было оказать помощь, но со времени они умирали», — рассказал Кураповкин.

В ходе выполнения поставленной задачи из 31 человека в его группе в живых остались двое. Убегая назад, оккупант оказался на украинских позициях и сдался в плен.