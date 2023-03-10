По итогам недели по наиболее резонансным нарушениям требований природоохранного законодательства лидируют Днепропетровская и Киевская области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на общую сумму 10 млн 868 тыс. 911 грн за незаконную порубку, неустановленными лицами, в полезащитной лесополосе деревьев разных пород в общем количестве 1819 шт., на территории Новопольского сельского совета Криворожского района.

Материалы направлены в соответствующие органы.

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ООО «Эко-Инвест и К» на сумму 1 млн 341 тыс. 741 грн за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками без соответствующего разрешения.

Следует отметить, что с 03 по 09 марта 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 79 природоохранных мероприятий и составлено 151 протокол об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 36 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 30 тыс. гривен.

Всего за нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 13 млн 9 тыс. гривен.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 665 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 429 тыс. гривен.