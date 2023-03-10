Народный депутат Александр Качура сообщил, что путин решил потратить на ракетный обстрел Украины огромные средства.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, последняя ракетная атака россии по территории Украины обошлась россиянам примерно в полмиллиарда долларов. Как отметил Александр Качура, такие огромные деньги, потраченные на ракетный обстрел, кремль мог бы потратить на свой народ.
«Вы только вдумайтесь в эту цифру! За эти деньги можно было бы вылечить несколько тысяч российских детей, сделать им, например, необходимые операции», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, тем не менее, путин решил совершенно иначе потратить эти огромные средства.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Под белым одеялом мама": сеть всколыхнули трагические кадры после атаки
"Она могла промолчать": кум Лободы Анатолий Анатолич высказался о ее позиции по поводу Украины
Дополнительных сил нет: оккупанты загнали себя в ловушку в Бахмуте
Контрнаступление ВСУ: эксперт сказал, что будет после того, как россия сбежит из Крыма
«Как же путин ненавидит не только украинский, но и свой российский народ», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, почему россияне изменили тактику своих ракетных атак.
Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков рассказал о проблемах в рф: «Наблюдается дефицит ракет и низкое качество ракетных атак».