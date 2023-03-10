Народный депутат Александр Качура сообщил, что путин решил потратить на ракетный обстрел Украины огромные средства.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, последняя ракетная атака россии по территории Украины обошлась россиянам примерно в полмиллиарда долларов. Как отметил Александр Качура, такие огромные деньги, потраченные на ракетный обстрел, кремль мог бы потратить на свой народ.

«Вы только вдумайтесь в эту цифру! За эти деньги можно было бы вылечить несколько тысяч российских детей, сделать им, например, необходимые операции», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, тем не менее, путин решил совершенно иначе потратить эти огромные средства.

«Как же путин ненавидит не только украинский, но и свой российский народ», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, почему россияне изменили тактику своих ракетных атак.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков рассказал о проблемах в рф: «Наблюдается дефицит ракет и низкое качество ракетных атак».