Идеолог Олесь Доний объяснил, что сегодня Украина прежде всего должна развивать свой военно-промышленный комплекс, пусть даже за границей или в подземном режиме.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Только после смерти путина может ожить рынок труда. Потому что, пока живой путин, угрозы для убийств украинских граждан, для очередных выхлопов российской агрессии будут», - подчеркивает Олесь Доний.

Как он отмечает, в результате полномасштабной войны Украина потеряла большое количество бизнесов. Сейчас же, утверждает эксперт, Украина должна прежде всего заниматься развитием военно-промышленного комплекса, пусть даже он будет работать в подземном режиме или вообще размещаться за границей, если так нужно.

«Потому что в Украине, к сожалению, не на месяцы, а на долгие годы будет актуален вопрос о выработке военной и околовоенной продукции. Государство этим должно заниматься. И это тоже экономика», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что ни одной украинской ДРГ не было в брянской области.

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