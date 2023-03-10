Волонтер Юрий Голик опубликовал на своей странице Facebook видео работы Himars по позициям кафиров , скорректированное и зафиксированное через ночники разведгруппой Добровольческого подразделения "Хартия".

Приборы ночного видения, как и квадрокоптеры, являются глазами для военных. Несколько месяцев назад волонтеры Юрий Голик и Сергей Стаховский передали ночники подразделения и они эффективно помогают ВСУ вытеснять россиян с украинской земли.

На официальной странице Facebook харьковского Добровольческого подразделения Хартия добавили, что недавно вновь получили от волонтеров незаменимый инструмент этой войны – три дрона Mavic Combo.

Спасибо за постоянную поддержку! Теперь аэроразведчики «Хартии» смогут уничтожать еще больше кафиров в Бахмуте», — написали на странице добровольческого корпуса.

Также волонтеры не забывают о других подразделениях, которые обращаются за помощью. На днях они передали пять язычников для подразделений под Бахмутом и три для пограничников, работающих в Донецкой и Луганской областях.