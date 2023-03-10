Доктор политических наук Игорь Петренко сообщил, что украинское гражданское общество во время войны только укрепилось.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Украина – демократическая страна, у нас точно плюралистическая демократия, у нас результаты выборов не ожидаемые, не прогнозируемые. У нас есть гражданское общество, развитое гражданское общество, которое с начала полномасштабного вторжения россии еще укрепилось и еще больше выросло», - сообщил Игорь Петренко.

По словам ученого, также украинцы понимают, что такое критическое мышление, оно проявляется, в частности, и в отношении к власти. Как отметил Игорь Петренко, россияне живут в совершенно иной реальности, где существует только пропаганда, накачивающая их злобой, ненавистью ко всему миру.

«Они живут в другой реальности, для значительного количества россиян слова путина и то, что говорят по телевидению, - это истина в последней инстанции. Именно поэтому мы не сможем понять их», - заявил Игорь Петренко.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина заявил, что этот год войны показал, что нет препятствий для украинского народа.

Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак рассказал, какие мифы удалось развеять Украине: «Посмотрите, какой путь мы вообще прошли».