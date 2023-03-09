Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что сегодня нам нужно, чтобы Генсек ООН Гутерреш понял необходимость введения жестких санкций против россии, в частности, институциональных.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Я принадлежу к той кагорте специалистов, которые считают, что у ООН будущего как такового нет, потому что Организация Объединенных Наций сейчас полностью повторяют путь Лиги Наций в первой половине 20 века», - заявляет Олег Постернак.

Как он рассказывает, как Лига Наций не стала препятствием для вооруженной агрессии со стороны Германии, Японии и тогда Советского Союза, между прочим, так и сейчас ООН фактически не способна стать эффективным инструментом, барьером для военных авантюр государств, которые сошли с рельс поступательного цивилизованного развития.

«Понятное дело, что позиция Украины следующая: нам выгодна апелляция к уставу ООН, которая формирует принцип незыблемости территориальных границ, суверенитета и целостности всех стран-участников ООН», - объясняет Олег Постернак.

Кроме этого, добавляет эксперт, нам важно сейчас перетянуть Гутерреша на сторону понимания необходимости четких санкций против россии, в частности, институциональных санкций, речь идет о лишении россии права голоса в Совете безопасности ООН.

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