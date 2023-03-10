Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Лукашенко сейчас находится в одной упряжке с путиным.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот в чем вопрос с этими санкциями. А Китаю что с этого? Ну хорошо, поставит Китай какие-то комплектующие россиянам. Понятно, что это не будет оружие, понятно, что это будут какие-то микроэлементы, чипы или что-то еще. Но Китай в данном случае потеряет гораздо больше из-за санкций», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Лукашенко точно в такой же ситуации, поставки вооружения в россию ничего ему не дадут. Как отметил Борис Тизенгаузен, Лукашенко сейчас в одной с путиным упряжке, но он понимает, когда ему нужно будет соскочить.

«И сейчас, кстати, тот самый момент. Еще немного, и соскочить полностью ему не удастся. Тем более санкции, которые вводятся против Беларуси, — это косвенное тому подтверждение», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, какие события ждут армию рф на фронте: «Это не победа».

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