Народный депутат Александр Качура сообщил, что Лукашенко так сильно истерил, что даже позволил себе оскорбить Зеленского.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, белорусский диктатор Александр Лукашенко придумал очередную сказку про айтишника, который якобы взорвал самолет в Мачулищах под руководством ЦРУ.

«Он устроил настоящую истерику, и даже позволил себе оскорбить нашего украинского Президента. А знаете, когда у диктаторов начинается та самая истерика? Когда они чувствуют, что дни их режима сочтены», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, Александр Лукашенко прекрасно понимает, что его диктаторский режим подходит к концу, поэтому и устраивает такие показательные истерики.

«Белорусы обязательно придут за тобой, и ты ответишь за все свои преступления», - заявил Александр Качура.

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