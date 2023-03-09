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Я журналістка і, здавалося б, чого мені боятися? Хіба що ракет, які кожного дня пролітають над моїм будинком і десь розриваються, бо живу я в Україні, де нині йде жорстока війна. Але я боюся не тільки ракет, а що фігуранти цього матеріалу можуть скоїти щось з моєю сім’єю, як роблять з усіма, хто відкриває рота, щоби сказати правду й поставити питання.

Експерти кажуть: за час незалежності сотні колаборантів розламували Україну зсередини. Вони буквально затоптували безневинних людей, заробляючи на них гроші, брудні гроші. Де ж вони зараз, запитаєте ви? Вони нині спокійно влаштовують своє життя в інших країнах. Колаборанти — це зрадники Батьківщини, їх не цікавить мораль, здоровий глузд — лише гроші.

Матеріал для цієї статті потрапив мені в руки через звичайний журналістський нетворкінг. Так, журналісти діляться між собою не тільки контактами, а й цікавими темами, історіями, героями. І от у мене на руках матеріал десятирічної давнини — справа Дмитра Полюховича. Українець, якого звинуватили у педофілії. Якщо коротко, то його дружина — Олена Полюхович публічно звинуватила чоловіка в нібито зґвалтуванні їх двох усиновлених дітей. Сам Дмитро Полюхович, на той час був редактором журналу дитячого табору «АРТЕК». Тільки уявіть, який закручується публічний скандал. Та Олена Полюхович звинувачувала не лише свого чоловіка, а ще 5-тьох осіб. За її словами вони разом влаштовували оргії за участі дітей у дитячому таборі «АРТЕК» та на якійсь орендованій квартирі. Серед обвинувачених — депутати партії БЮТ, священик, директор дитячого табору «АРТЕК». Цікаво те, що цей скандал набирає розголосу якраз перед виборами президента України 2010 року (тоді до влади прийшов Янукович). Справу, звісно, закривають. Тоді в ЗМІ бурхливо обговорювали увесь цей педофільський скандал, мовляв це була просто політтехнологія, щоби потопити конкурентну партію БЮТ перед виборами Президента.

АРТЕМ ДЕГТЯРЬОВ — ЛЮДИНА, ЯКА ПРИХОВУЄ ТЕМНЕ МИНУЛЕ.

Я тижнями вивчала історію про педофілію. Ви запитаєте чому? Бо надто багато розбіжностей знайшла в кожному матеріалі по цій справі. І не тільки у статтях в ЗМІ була різна іформація, а й в державної служби. Та було те, що мені не давало спокою. В усіх матеріалах фігурувало ім’я — Артем Дегтярьов. Щоправда незрозуміло (читаємо цікаво), що на одній прес-конференції його називають адвокатом Олени Полюхович, у статтях він фігурує, як коханець та співмешканець цієї ж Олени Полюхович, в інших виданнях — це журналіст, і на сам кінець — політтехнолог.

Хто ж ти такий Артем Дегтярьов? Вимикаю режим слідчого, вмикаю режим жінки. І в мене виникає багато простих питань:

1. Як Олена та Дмитро Полюхович жили разом понад 15 років, а вона звинуватила його у педофілії, а потім одразу ж публічно скрізь з’являлася із коханцем? Це зухвалий крок навіть для найвідчайдушнішої жінки.

2. Якби я дізналася, що мій чоловік ґвалтує моїх дітей, це було б таким шоком, що я б насторожилася до всього оточення, особливо чоловічого. Я звернулася б до психологів, щоб зберегти психіку дітей. Я проводила б час максимально з дітьми. І коханець відійшов би на другий план. Олена ж публічно смакувала всі деталі педофілії, дозволяла коханцеві писати статті на цю тему та скрізь публічно фігурувати. Так, ніхто не знає, як поводитиметься у стресовій ситуації і всі ми різні люди. Але вам не здається дивною поведінка Олени? Таке відчуття, ніби вони з коханцем просто вирішили позбутися чоловіка, щоб не заважав їхньому щастю. Але навіщо обирати такий жорстокий спосіб?

Після цих роздумів виникло ще більше питать, тож я вимикаю жінку й вмикаю журналіста. Починаю дізнаватися, чим зараз займається цей Дігтярьов і хто це такий? Виявляється, його діяльність — нелегальними способами вимагати гроші з успішних бізнесменів. Простими словами — він колектор.

Колектори — це болюча тема для укрїнців. Ніхто в обличчя їх не бачив, не знає, і як їх виловити та притягти до відповідальності — теж невідомо.

Але я знайшла компанію, яка функціонує і дуже схожа на колекторську під назвою «Чорний список»: https://blacklist.aero/

Позиціонує ця компанія себе, як реєстр компаній-неплатників в авіації. Зауважують на сайті, що саме їх «чорний список» дає великі можливості для впливу на тіньові компанії та неплатників.

Не треба бути експертом, щоб зрозуміти цю хитру схему заробітку на шантажі. Досить просто знайти та прочитати листи компанії «чорного списку», щоб зрозуміти, що відбувається насправді.

Метод колектора Дегтярьова класичний (читати кримінальний): моральний пресинг, шантаж, залякування фізичною розправою боржника, його дітей, батьків. Дзвінки родичам, знайомим і коллегам. Згадування імені та звинувачення «боржника» у соцмережах та публічному просторі. Ця тактика працює роками, якщо не десятиріччями. Мета — зламати репутацію та бізнес. А щоби це психологічне насильство припинилося — заплати чималі гроші. І найцікавіше, щоби стати жертвою подібного бізнес-колектора не обов’язково мати борг чи кредит. Достатньо просто мати стабільний та прибутковий бізнес, ну і, звичайно, замовників, які нацькують на вас цих «братків із минулого».

БОГДАН КУШНІР, АДВОКАТ:

На території України колекторські фірми почали діяти з 2006 року. До нас вони прийшли, як і все погане — з території рашки. Там, усе це швидше розвивалося. І, звісно, ​​частини баз даних вже підготовлені у рашистів. Щодо цієї діяльності. І схема роботи була також від них. Тобто це було суто залякування, вибивання боргів. Закордоном вони також працюють. Це підприємства, яким можуть перепродаватися борги, даватися доручення виконання дій, пов’язаних із підтримкою виконання боргових переказів з боку. Сьогодні є закони, які регулюють діяльність колекторів, що дозволяє їм реєструвати свою діяльність. І законами регулюється колекторська етика. Наприклад, вони не мають права дзвонити у вихідні або родичам без згоди боржника. Але колектори порушують, звісно, ​​всі ці правила.

Тобто в той час, як у нас в Україні йде війна, існують такі «персонажі», які знищують імідж моєї країни. Продовжують активно «працювати», при цьому можуть мати громадянство вже нової країни.

Як це взагалі можливо? Я почала копати глибше. Досьє, яке зібрала, виявилося шокуючим. І як зазначив адвокат — все погане до нас прийшло з рашки.

Тож ось, що маємо: Артем Дегтярьов — українець, який був редактором «РІА-НОВИНИ». Це представництво в Україні РОСІЙСЬКОГО новинного сайту! (Нічого незвичайного, правда? Учора редактор російського ЗМІ — сьогодні колектор, який спекулює на темі війни та звинувачує своїх жертв у співпраці з рашистами. Також

Артем Дегтярьов — офіційний представник в Україні фонду, нині вже покійного, Бориса Березовського. Пам’ятаєте такого? Це російський скандальний політик, який використовував Україну в своїх політичних маніпуляціях. (Святі угодники, російські політики та шахраї, на яких працюють на території України — яка несподівана інформація!).

ЗУСТРІЧ ІЗ ПЕДОФІЛОМ — МАНІЯКОМ

Щоби детальніше розібратися, хто такий цей Артем Дегтярьов, як він пов’язаний зі скандалом про педофілію, я приймаю рішення їхати у відрядження за 600 км. Хочу побачити на власні очі нібито педофіла-маніяка Дмитра Полюховича й поставити йому запитання.

Сьогодні «колишній педофіл» Дмитро живе у містечку в Хмельницькій області зі старенькою мамою та проводить екскурсії історичними місцями.

Щоби познайомитися ближче я замовила у Дмитра Полюховича екскурсію околицями області та весь день спостерігала за ним. Я не вперше стикаюся з педофілами. У моїх розслідуваннях було багато таких справ. Так, звісно, педофілом може бути й інтелігентна людина й та, на яку ніколи не подумаєш. Але я не раз розбирала з кримінальними психологами портрети педофілів і на практиці розумію основні ознаки.

Дмитро проводить мені екскурсію й вже ввечері я пригощаю його вечерею і повідомляю, що хочу з ним обговорити його минуле. Дмитро Полюхович нервує, червоніє, йому важко дихати. Але він не тікає… не закривається… Він бере себе до рук і намагається відповісти на всі мої запитання. Як виявилося справу закрили за відсутністю складу злочину. Людину «замовили», бо вона була зручною для передвиборчої політтехнології. Не пощастило з дружиною йому. Коханець дружини — Артем Дегтярьов нині CEO «Чорного списку» намагався довести Дмитра до самогубства. А діти виявилися жертвами та черговим нелегальним методом Дегтярьова зіпсувати репутацію людини. Мені вдалося зібрати розповідь з його цитат, яка, можливо, зможе кинути світло на скандал, очима обвинуваченого, і, на мою думку — постраждалого.

ДМИТРО ПОЛЮХОВИЧ:

Я написав книгу про цей скандал «Розбещенні владою». Вона вийшла невеликим тиражем. Там я виклав усі події педофілгейту та свої висновки.

Артем Дегтярьов — людина, яка розвалила мою родину. Дітям було старшому Юркові — 10, Тані — 8 років. До того, як у наше життя увійшов Дегтярьов, ми з дружиною прожили 12 років. Обидва не могли мати дітей. І тому всиновили хлопчика та дівчинку.

Я був у шоці, коли дружина звинуватила мене у педофілії. Я просидів 9 місяців у СІЗО. Справу закрили, а всіх обвинувачених виправдали. Моє життя та репутація були зламані. І сьогодні я суджуся з державою, щоби відновити справедливість.

Але якого висновку я дійшов і про що коротко книга, де я описую всі ці події? То справді був скандал, який організував російський депутат Березовський з подачі Артема Дегтярьова. Артем Дегтярьов виступав виконавцем. Замовили скандал Ющенко та Янукович для того, щоб усунути конкурента — Юлію Тимошенко. Адже все відбувалося напередодні виборів Президента.

Найбільш кричуще, що відбилося у мене в голові зі спогадів тих часів:

останній слідчий (який сьогодні перебуває у росії, утік і взагалі зрадник Батьківщини) показував мені відео, де мої діти підтверджують, що я їх ґвалтував.

Я мрію, щоб це відео побачили незалежні експерти, але хто його знайде сьогодні… швидше за все воно стерте з лиця землі. Що я побачив на відео: зйомку вів Артем Дегтярьов, тому що його голос було чутно за кадром. Моя дружина запитувала дітей достатньо в агресивній манері: «Тато вас ґвалтував»? Дегтярьов: «А що тато робив? Як він тебе ґвалтував?». Діти були залякані, вони сказали, що тато ґвалтував їх анально. Я дивуюся, звідки у такому віці діти могли знати такий термін. Я думаю, що Дегтярьов змушував моїх дітей брехати і тиснув на них. Я думаю, що дружина все це затіяла через сліпе кохання. А він, щоб задовольнити свої цілі.

ОЛЕНА ШЕРШНЄВА, ПСИХОЛОГ:

Щоб узяти свідчення у дитини, завжди залучається фахівець, дитячий психолог. Тому що навіть рідна мати дитини не завжди відкривається. Найчастіше не відкривається. Бо там купа страхів, заборон, сорому, почуття провини. А тим більше якомусь сторонньому чоловікові. А тим більше говорити на такі інтимні теми при ньому — це дуже жорстоко по відношенню до дитини змушувати це робити. Не морально, це педагогічно. І, звичайно, такі свідчення не можуть вважатися істинними, тому що дитина дала їх не перебуваючи у безпечному просторі. А умовою нормальної роботи психолога, нормальних даних, які дитина озвучить, правдивих даних — це безпечний простір. Ось саме фахівець — дитячий психолог і має забезпечити цей безпечний простір, у якому дитина відчує, що вона може відкритися. Говорити перед камерою при сторонньому чоловікові, це дуже інтимні речі — про який безпечний простір тут можна говорити? Я не думаю, що такі свідчення десь можуть бути враховані. І, звісно, ​​вони були здобуті варварським шляхом.

ДМИТРО ПОЛЮХОВИЧ:

Дегтярьов дзвонив не раз із погрозами мені та моїй літній матері. Казав: «Та тебе в камері є*ати будуть, ти там здохнеш, краще зараз із собою покінчи». Вини за собою я ніякої не відчував, тому нічого не боявся. Даремно, звичайно. Адже Артем Дегтярьов мене неодноразово раніше попереджав: «Я — представник Березовського. У мене гроші та зв’язки… Я тебе в асфальт закачу і ніхто, і ніщо тобі не допоможе!». Тому в мене було кілька спроб самогубства.

Я попросила Дмитра показати руки, вони у глибоких шрамах від порізів. Він справді намагався накласти на себе руки. Є випадки, коли ріжуть вени «для виду», щоб надати драматичності своєму іміджу жертви. Тут були очевидні впевнені глибокі порізи. На жаль, Дмитро не дав мені їх сфотографувати.

До подібних маніпуляцій, залякувань та погроз якраз і вдаються колектори.

Артема Дегтярьова можна назвати саме колектором. Ба більше він є колаборантом, на моє глибоке переконання. Саме через те, що він втрутився в президентські вибори, розвів там скандал. «Жебрак» і непомітний журналіст, раптом отримав великі гроші і використав незаконні методи! Зовсім не думаючи про країну та людей, а лише про свій заробіток.

Та щоби ви розуміли випадково знайдений мною Артем Дегтярьов знову взявся за нелегальні методи роботи. Втім, як це було завжди. Тільки сьогодні — це нова компанія, зареєстрована у Лондоні — «AIR JUSTICE LTD». Ось її дані: Company number 13596205. Registered office address71–75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2 H 9 JQ.

Сподіваюся, що цю статтю прочитають органи та люди, яким небайдужий імідж України сьогодні.

АВТОР: Дар’я Мельник