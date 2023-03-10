Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что война – это всегда вызов для общества, а наше общество за этот год трансформировалось, как и власть, как и само государство.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«За этот год государство трансформировалось, оно не такое, как было до войны. Оно с сильными институтами. Государство доказало, что способно защищать своих людей. А ВСУ – это прежде всего государственный институт. Изменилось общество. Все социологические опросы свидетельствуют о том, что общество перестало смотреть на государство, на власть с негативными эмоциями, с определенным скепсисом, скитаниями», - объясняет Олег Постернак.

Кроме этого, отмечает он, изменилась и власть, они пытаются делать чрезвычайные верные шаги. В частности, говорит эксперт, речь идет о желании освободиться от коррупции, в частности, в военном ведомстве, желании уничтожить коллаборантские структуры, а это партии и колонны в органах государственной власти, которые носят скрытый характер.

«Власть, общество и государство другие. Другой вопрос, сохранятся ли после завершения войны эти тренды. Здесь пока знак вопроса так же, как и по дате окончания войны», - подчеркивает Олег Постернак.

Как отмечает политтехнолог, война посылается народу, государству, людям не просто так. По его словам, речь идет не о фаталистических концепциях, а о том, что это определенное испытание, всеобщее, сильное испытание всего общества.

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