Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что после войны нужно заключать договор о мире.

Об этом она рассказала на канале «Дикий live».

«В контексте нашего сегодняшнего дня вопросы политической инициативы и военной инициативы, а также вопросы ответственности за те или иные действия на военном поле тоже стоят. И я бы здесь полагалась все же исключительно на Главнокомандующего, потому что у него есть опыт», - сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, с одной стороны, победа для Украины может быть только на поле боя. С другой стороны, как отметила Марина Ставнийчук, не стоит забывать о политической составляющей, о дипломатии, необходимо именно с помощью политических инструментов выстраивать будущее Украины.

«Я напомню, что в украинской Конституции интересно написано: объявление военного положения в связи с вооруженной агрессией и через точку с запятой написано о договоре о мире. То есть совершенно очевидно, что эти направления в голове и политического руководства, и военного руководства должны одновременно прорабатываться», – заявила Марина Ставнийчук.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, какая важная задача стоит перед украинцами, кроме победы над врагом.

Также Politeka сообщала, что публицист Анатолий Якименко объяснил, почему народ должен формировать элиту в государстве: «Может четко все объяснить».