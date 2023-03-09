Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал инцидент с украинской ДРГ в брянской области и объяснил, что это было на самом деле.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«В этой деревне где-то живет 180 человек, это очень мало, в этой деревне нет никаких стратегических объектов. Туда соваться нам вообще нечего. Интереса не было», - отмечает Георгий Биркадзе.

К тому же, замечает он, люди на фото и видео в чистой белой одежде, что очень маловероятно, когда ДРГ пересекает границу и вступает в бой, как говорили на российских каналах. Поэтому, уверен эксперт, это 100% провокация.

Кроме того, рассуждает он, можно сказать, что русские, возможно, начинают что-то понимать, хотя российская социология, если ей можно верить, утверждает, что 68% населения поддерживает войну. По мнению эксперта, возможно, на самом деле этот процент иной, но вряд ли мизерный.

«Считаю, что все эти проценты, сколько бы их ни было, 90%, 10%, 50% – это подлецы и твари, желающие нам смерти. То, что они творят сегодня в нашем государстве, считаю, это просто ужас, и это недопустимо. Обязательно они все будут сидеть за решеткой. Дождемся этого времени», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал назначение Семена Кривоноса на должность директора НАБУ.

Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен прокомментировал видео с казнью бойца ВСУ.