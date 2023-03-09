Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

История с «народным» сбором средств на залог для экс-руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева слишком показательна. Это и типичный для украинской политики цинизм. Здесь понятно, когда на залог «бедному» бывшему главе «Нафтогаза» смахивают его друзья по партии, которую он финансово поддерживал, бизнес-партнеры или депутаты и члены правительства времен их совместного пребывания во власти. Но когда «вечные реформаторы и вечные советники» всех предыдущих властей призывают весь честный народ поддержать известного борца за свободу и независимость Украины Коболева своими деньгами – это уже даже за пределом этого традиционного политического цинизма.

Напомню, что вышеупомянутый фигурант, по данным общественных антикоррупционных организаций, получил за период 2018-2021 гг. ТОЛЬКО премии – более 600 миллионов гривен! Но и это не главное. Самое печальное, что, как называют его соратники по власти, создатель независимой энергетической Украины, львиную часть этих средств сразу конвертировал в доллары и переслал на сохранение своей маме, проживающей в США!

То есть он действовал принципиально и последовательно не как один из владык, показывающий пример и поддерживающий экономику своего Государства и даже не как добросовестный гражданин и налогоплательщик в Украине, а как типичный РЕЗИДЕНТ, временно и выгодно зарабатывающий в Украине и из Украины.

И вот есть большая проблема. К Кобелеву добавляем одного из экономических гениев нынешней власти Милованова – тоже РЕЗИДЕНТА, который гордится тем, что только ПОДРАБОТАЕТ в Украине, а платит налоги и откладывает на пенсию в США. А еще десятки должностных лиц, депутатов и мэров имеют статус РЕЗИДЕНТОВ других стран, семейные оффшорные кампании, счета в швейцарских, немецких, кипрских…банках и при этом ежедневно призывают украинцев донатить на ВСУ, а иностранцев активнее инвестировать в Украину?

Вывод из этой печальной и циничной истории прост:

требуются неотложные изменения в национальное законодательство согласно которым ДВОЙНЫЕ или ТРОЙНЫЕ граждане, а также РЕЗИДЕНТЫ других стран НЕ МАЮТ право занимать должности и участвовать в выборах!

Ибо как учат нас правдивые меценаты:

любить Украину, особенно на должностях, нужно не только до глубины души, но и до глубины собственного кармана.

А РЕЗИДЕНТЫ пусть помогают своими мудрыми советами и менеджерской смекалкой странам, в которых они платят налоги, их семьи имеют недвижимость и хранят деньги в банках.