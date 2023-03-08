После публикаций его переписок сексуального характера со студентками и сотрудницами КНУ, коррупционных схемах, связанных с закупками для ЗВО, выписке премий на сотни тысяч гривен во время полномасштабного вторжения Владимир Бугров повесил себе портрет в Красном корпусе КНУ.

Об этом пишет сайт Информатор .

Спонсорами самопиара выступила компания "Би Эм Ай", принадлежащая Виктору Медведчуку, Hilton, продолжающая работу в России и российский банк ООО "Азовский банк". Самопиар ректора вызвал шквал критики со стороны студентов, педагогов и публичных деятелей. Ночью того же дня портрет был снят, а вместо картины появилась прикрепленная бумажка с цитатой Бугрова.

Студенческая общественная организация обратилась в правоохранительные органы, чтобы те установили связь ректора КНУ с российскими чиновниками. Одновременно с этим администрация Бугрова собирает со студентов деньги на восстановление корпусов, поврежденных российскими ракетами.