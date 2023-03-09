Юрист Марина Ставнийчук сообщила, что продолжается подготовка Украины к весеннему контрнаступлению.
Об этом она рассказала на канале «Дикий live».
«Сегодня действительно наступает такой переломный момент. Во время своего выступления Байден говорил все, что ключевое для Украины: идет война между демократией и автократией, для нас нужна победа, и эта победа нужна в ближайший период времени, исходя из того, что 2024 год – это год президентских выборов», - сообщила Марина Ставнийчук.
По словам юриста, 2024 год – это год выборов и в США, и в Британском парламенте, и, возможно, в Украине. Как отметила Марина Ставнийчук, именно сейчас наступает ключевой момент войны, и поэтому партнеры Украины в последние месяцы поставляют очень много вооружения для осуществления украинскими военными контрнаступления.
«И уже пошла информация в западных СМИ, что Украина все-таки готовится к весеннему серьезному наступлению, и будет возможность переломить ситуацию», - заявила Марина Ставнийчук.
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