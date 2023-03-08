Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что пока наступление россиян со стороны беларуси невозможно, поскольку там их группировка состоит только из дивизии.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По мнению гостя программы, конечные сроки зимней военной кампании – это конец апреля, начало мая. А в общем же, констатирует он, опят же, все зависит от погодных условий, а самое главное – от ресурсов и подготовленных резервов. А пока, объясняет эксперт, россия использует тактику тысячи порезов или ударов, когда весь фронт в огне и мы не можем нормально передвигать и накапливать резервы.

«Пока разведпризнаков о том, что они накапливают группировку где-то 3-5 дивизий, нету. Говорят, что нападут со стороны беларуси, но там дивизия, 10 тысяч человек…», - подчеркивает Олег Стариков.

Как он отмечает, часто говорят о Приднестровье как о возможной точке, откуда начнется новое российское наступление. Тем не менее, объясняет эксперт, там только экспедиционный корпус рф из 1,5 тысячи человек, это полк и еще один батальон, ни о каком нападении речь идти не может. Тем более, добавляет он, из них 500 человек являются миротворцами и воевать они не пойдут, 200 – это обеспечение, а остальные 800 через день заступают в наряд. Также, продолжает гость программы, не стоит боятся и высадки десанта.

«Это же надо перекинуть, а для этого есть система ПВО. А как ты перекинешь десант, если для этого нужен военно-транспортный самолет, чистое небо? Они будут сбиты. Это информационно-психологическая операция», - заключает Олег Стариков.

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