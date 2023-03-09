Политолог Андрей Ермолаев сообщил, что китайская формула мира касается не только войны россии против Украины.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Инициативное предложение Китая, так называемый мирный план, который сейчас широко обсуждается, - это действительно какое-то новое позиционирование. Но это позиционирование китайского руководства, китайского режима касается не собственно войны россии против Украины», - сообщил Андрей Ермолаев.

По словам политолога, эта формула мира касается отношения Китая к войне в мире среди ведущих игроков. Как отметил Андрей Ермолаев, в этом новом позиционировании заявлено, что Китай намерен участвовать в решении таких вопросов, как война, мирным путем, апеллируя при этом к некоторым базовым положениям ООН.

«Толкование того, что прозвучало в этой конкретной ситуации, когда россия не признает, что это агрессия, выглядит двухзначно. Многие даже заявили, что Китай таким образом поддерживает россию. Но мне кажется, что Китай решал вообще другую проблему», - заявил Андрей Ермолаев.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, почему Китай предложил свою формулу мира: «Этот список для США».

Также Politeka сообщала, что Максим Яли рассказал, влияет ли обострение между США и Китаем на российско-украинскую войну.